Morgonkollen - 8 mars!

Morgonen börjar kallt med ett par minusgrader och klart väder. Under dagen stiger temperaturen till omkring +5 grader och solen väntas dominera.

Trafiken på de större vägarna genom kommunen, bland annat E4 vid Märsta och Arlanda, flyter på utan rapporterade störningar under morgonen.

Pendeltågstrafiken mot Stockholm och Uppsala går enligt tidtabell. Resenärer uppmanas ändå att hålla koll på aktuella avgångar i SL-appen.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större händelser i kommunen under natten eller den tidiga morgonen.