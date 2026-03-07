Morgonkollen

Morgonkollen - 7 mars!

Morgonen börjar kring noll grader med molnigt väder. Under dagen stiger temperaturen till omkring +5 grader. Det väntas fortsatt mycket moln och det finns risk för nederbörd under dagen.

I trafiken finns inga större störningar rapporterade under morgonen. Trafiken flyter på normalt på de större vägarna genom kommunen, men vädret kan göra väglaget fuktigt på vissa sträckor.

Kollektivtrafiken rullar enligt plan under morgonen utan rapporterade avvikelser för pendeltåg eller bussar.

Polisen har inte rapporterat några större blåljushändelser i kommunen under natten eller den tidiga morgonen.

Av redaktion@marsta.nu

