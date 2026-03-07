Nyheter Stora störningar påverkar pendeltågstrafiken mot Märsta under morgonen.
Nyheter Pendeltågstrafiken mot Märsta påverkas under förmiddagen efter ett tidigare stopp mellan Rotebro och Häggvik.
Nyheter Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.
Nyheter En man i 25-årsåldern från Märsta har häktats på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott.
Nyheter SAS ställer in alla flyg till och från Israel och Libanon fram till den 16 mars på grund av konflikten i Mellanöstern. Fler än 4 000 svenskar är strandsatta i regionen.
Nyheter Anhörigföreningen i Sigtuna kommun har hållit årsmöte och valt Susanne Grolander till ny ordförande
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.
Nyheter Under vintern har 62 viltolyckor rapporterats i Sigtuna kommun, vilket ligger nära genomsnittet för de senaste tio åren som är 60 olyckor för samma period.
Nyheter Etableringslyftet, som stöttar nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa till arbete eller studier, har nu gått över i kommunal regi.
