Morgonkollen - 6 mars!

Morgonen börjar kallt med omkring en minusgrad, men vädret är klart och dagen väntas bli solig. Under dagen stiger temperaturen snabbt och når omkring nio plusgrader på eftermiddagen.

I trafiken flyter det i stort sett på som vanligt på de större vägarna genom kommunen, bland annat E4:an vid Märsta och Arlanda. Inga större störningar rapporteras under morgonen.

Pendeltågstrafiken mot Stockholm och Uppsala är påverkad av störningar. Ha koll via sl.se

Polisen har inte rapporterat några större händelser i kommunen under natten.