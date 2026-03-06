Morgonkollen

Morgonkollen - 6 mars!

Morgonen börjar kallt med omkring en minusgrad, men vädret är klart och dagen väntas bli solig. Under dagen stiger temperaturen snabbt och når omkring nio plusgrader på eftermiddagen.

I trafiken flyter det i stort sett på som vanligt på de större vägarna genom kommunen, bland annat E4:an vid Märsta och Arlanda. Inga större störningar rapporteras under morgonen.

Pendeltågstrafiken mot Stockholm och Uppsala är påverkad av störningar. Ha koll via sl.se

Polisen har inte rapporterat några större händelser i kommunen under natten.

Av redaktion@marsta.nu

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.