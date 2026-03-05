Morgonkollen - 5 mars!

Det är en kall start på torsdagen med temperaturer kring noll grader under morgonen. Under förmiddagen stiger temperaturen och landar mellan 4 och 8 plusgrader. Dagen väntas bjuda på soligt väder och god sikt.

Trafiken rullar utan större störningar på E4:an genom kommunen samt på väg 263 och väg 255. Inga större olyckor eller hinder är rapporterade under morgonen.

Kollektivtrafiken går enligt tidtabell. Mindre förseningar kan förekomma i rusningstrafiken, men inga större avvikelser är anmälda.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga allvarligare händelser under natten eller morgonen.