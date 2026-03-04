3 mar kl. 17:30
Blåljus En polisbil och ett arbetsfordon krockade under eftermiddagen.
3 mar kl. 15:41
Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.
3 mar kl. 11:11
Notiser En man i 25-årsåldern från Märsta har häktats på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott.
3 mar kl. 05:51
Notiser Morgonkollen - 3 mars!
2 mar kl. 17:02
Notiser SAS ställer in alla flyg till och från Israel och Libanon fram till den 16 mars på grund av konflikten i Mellanöstern. Fler än 4 000 svenskar är strandsatta i regionen.
2 mar kl. 16:16
Nyheter En person från Sigtuna är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord, grovt vapenbrott och försök till mord i Handen, Haninge kommun.
2 mar kl. 15:45
Notiser Anhörigföreningen i Sigtuna kommun har hållit årsmöte och valt Susanne Grolander till ny ordförande
2 mar kl. 06:35
Notiser Morgonkollen måndag 2 mars
1 mar kl. 14:55
Blåljus En tjej i övre tonåren uppges ha blivit slagen av en taxichaufför i Märsta natten mot söndag, enligt unt.se.
1 mar kl. 05:54
Notiser Morgonkollen 1 mars
28 feb kl. 13:35
Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.
28 feb kl. 13:20
Nyheter Den man i 20-årsåldern som häktades förra veckan misstänkt för deltagande i terroristorganisation arbetade samtidigt inom kommunal verksamhet, uppger SVT Nyheter.
28 feb kl. 10:53
Blåljus En man i 35-årsåldern greps misstänkt för rattfylleri i närheten av Arlanda under lördagsmorgonen.
28 feb kl. 06:17
Notiser Morgonkollen - 28 feb!
27 feb kl. 11:48
Nyheter Den 20-årig man med koppling till Märsta som har häktats av Attunda tingsrätt misstänks för deltagande i en högerextrem terroristorganisation.
27 feb kl. 06:16
Notiser Morgonkollen - 27 feb!
26 feb kl. 13:20
Blåljus En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för försök till grov misshandel efter en händelse i en lägenhet i Märsta natten mot torsdag, enligt unt.se.
26 feb kl. 10:27
Nyheter Tullverket begär ökade anslag de kommande åren och lyfter behovet av mer resurser för att klara EU:s nya krav och stärka arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheten lämnar nu sitt budgetunderlag till regeringen.
26 feb kl. 06:22
Notiser Morgonkollen 26 feb!
25 feb kl. 18:16
Blåljus Vid 14.59 på tisdagen larmades polisen till en verkstad i Märsta efter uppgifter om ett slagsmål.
25 feb kl. 18:03
Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.
25 feb kl. 10:41
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.
25 feb kl. 08:18
Politik Vänsterpartiet i Sigtuna kommun har fastställt sin kandidatlista till kommunfullmäktigevalet. Leo Ahmed från Valsta toppar listan.