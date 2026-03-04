Morgonkollen

Morgonkollen onsdag 4 mars

Det är omkring –1 grad i Sigtuna kommun under morgonen. Det är klart väder och risk för lokalt hala partier på mindre vägar och gångbanor.

Under dagen stiger temperaturen till omkring +7 grader och solen väntas dominera.

Trafiken på E4 genom kommunen rullar utan rapporterade störningar. Pendeltågen mot Märsta, Stockholm och Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst har inga större pågående insatser under morgonen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.

Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.