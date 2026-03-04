Morgonkollen onsdag 4 mars

Det är omkring –1 grad i Sigtuna kommun under morgonen. Det är klart väder och risk för lokalt hala partier på mindre vägar och gångbanor.

Under dagen stiger temperaturen till omkring +7 grader och solen väntas dominera.

Trafiken på E4 genom kommunen rullar utan rapporterade störningar. Pendeltågen mot Märsta, Stockholm och Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst har inga större pågående insatser under morgonen.