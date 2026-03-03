Morgonkollen - 3 mars!

Det är omkring +2 grader i Sigtuna kommun under morgonen. Under dagen stiger temperaturen och väntas nå upp mot +9 grader med soligt väder.

Trafiken på E4:an och övriga större vägar genom kommunen flyter på utan rapporterade störningar. Pendeltågstrafiken mot Märsta, Stockholm och Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser.