Morgonkollen måndag 2 mars

Det är kallt under morgonen med temperaturer mellan –2 och –3 grader. Solen skiner och ger en klar start på dagen.

Under förmiddagen stiger temperaturen och väntas nå någon enstaka plusgrad. Det kan vara halt på mindre vägar och gångbanor där fukt fryser till is.

Trafiken rullar utan rapporterade störningar på de större lederna genom kommunen. Pendeltågen mot Märsta, Stockholm och Uppsala går utan större störningar.

Polis och räddningstjänst har inga större pågående insatser under morgonen.