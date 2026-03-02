Foto: Ingvar Vestin/Insändarbild

Morgonkollen måndag 2 mars

Det är kallt under morgonen med temperaturer mellan –2 och –3 grader. Solen skiner och ger en klar start på dagen.

Under förmiddagen stiger temperaturen och väntas nå någon enstaka plusgrad. Det kan vara halt på mindre vägar och gångbanor där fukt fryser till is.

Trafiken rullar utan rapporterade störningar på de större lederna genom kommunen. Pendeltågen mot Märsta, Stockholm och Uppsala går utan större störningar.

Polis och räddningstjänst har inga större pågående insatser under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.

EXTRA

Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.

A-traktorer ökar i kommunen

Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.