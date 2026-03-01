Morgonkollen 1 mars

Det är omkring +1 grad i Sigtuna kommun under morgonen. Det är mulet med dis i luften, vilket kan ge något begränsad sikt på vissa sträckor.

Trafiken på de större vägarna genom kommunen rullar utan rapporterade störningar. Pendeltågstrafiken mot Märsta, Stockholm och Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser under morgonen. Temperaturen ligger kvar kring någon plusgrad under dagen.