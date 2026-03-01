Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen 1 mars

Det är omkring +1 grad i Sigtuna kommun under morgonen. Det är mulet med dis i luften, vilket kan ge något begränsad sikt på vissa sträckor.

Trafiken på de större vägarna genom kommunen rullar utan rapporterade störningar. Pendeltågstrafiken mot Märsta, Stockholm och Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser under morgonen. Temperaturen ligger kvar kring någon plusgrad under dagen.

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.

EXTRA

Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.

A-traktorer ökar i kommunen

Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.