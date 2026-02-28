Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen - 28 feb!

Det är runt +2 grader på morgonen. Det är mest molnigt och det finns risk för regn under dagen. Det kan göra vägar och gångbanor blöta.

Trafiken flyter på utan kända störningar på de större lederna genom kommunen. Pendeltågen mot Märsta, Stockholm och Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst har inga större pågående insatser i kommunen under morgonen. Temperaturen ligger kvar kring ett par plusgrader under dagen.

Av redaktion@marsta.nu
EXTRA

Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.

A-traktorer ökar i kommunen

Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.