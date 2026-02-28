Morgonkollen - 28 feb!

Det är runt +2 grader på morgonen. Det är mest molnigt och det finns risk för regn under dagen. Det kan göra vägar och gångbanor blöta.

Trafiken flyter på utan kända störningar på de större lederna genom kommunen. Pendeltågen mot Märsta, Stockholm och Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst har inga större pågående insatser i kommunen under morgonen. Temperaturen ligger kvar kring ett par plusgrader under dagen.