Morgonkollen - 27 feb!

Det är milt under morgonen. Temperaturen ligger på omkring 2–3 grader och regn drar in över området. Det blöta vädret kan göra vägar och gångbanor hala, särskilt där det fortfarande finns kvar is under vattnet.

Trafiken flyter på utan rapporterade större störningar på de större lederna genom kommunen. Pendeltågen mot Märsta, Stockholm och Uppsala går enligt plan under morgonen, men regnet kan påverka framkomligheten lokalt.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser i kommunen vid morgonens start. Regnet väntas fortsätta under delar av dagen.