Det är milt under morgonen. Temperaturen ligger på omkring 2–3 grader och regn drar in över området. Det blöta vädret kan göra vägar och gångbanor hala, särskilt där det fortfarande finns kvar is under vattnet.
Trafiken flyter på utan rapporterade större störningar på de större lederna genom kommunen. Pendeltågen mot Märsta, Stockholm och Uppsala går enligt plan under morgonen, men regnet kan påverka framkomligheten lokalt.
Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser i kommunen vid morgonens start. Regnet väntas fortsätta under delar av dagen.
Nyheter Tullverket begär ökade anslag de kommande åren och lyfter behovet av mer resurser för att klara EU:s nya krav och stärka arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheten lämnar nu sitt budgetunderlag till regeringen.
Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.