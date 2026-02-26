Morgonkollen

Morgonkollen 26 feb!

Morgonen ger enstaka plusgrader. Det är mulet och det finns risk för regn under dagen, vilket kan påverka väglaget, särskilt på mindre vägar och gångbanor.

Trafiken på de större lederna genom kommunen rullar utan rapporterade störningar. Pendeltågstrafiken mot Märsta och vidare mot Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser i kommunen under morgonen. Temperaturen väntas ligga kvar kring nollstrecket under dagen.

Av redaktion@marsta.nu
Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.

A-traktorer ökar i kommunen

Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.