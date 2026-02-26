Morgonkollen 26 feb!

Morgonen ger enstaka plusgrader. Det är mulet och det finns risk för regn under dagen, vilket kan påverka väglaget, särskilt på mindre vägar och gångbanor.

Trafiken på de större lederna genom kommunen rullar utan rapporterade störningar. Pendeltågstrafiken mot Märsta och vidare mot Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser i kommunen under morgonen. Temperaturen väntas ligga kvar kring nollstrecket under dagen.