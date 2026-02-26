26 feb kl. 13:20
Blåljus En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för försök till grov misshandel efter en händelse i en lägenhet i Märsta natten mot torsdag, enligt unt.se.
26 feb kl. 10:27
Nyheter Tullverket begär ökade anslag de kommande åren och lyfter behovet av mer resurser för att klara EU:s nya krav och stärka arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheten lämnar nu sitt budgetunderlag till regeringen.
25 feb kl. 18:16
Blåljus Vid 14.59 på tisdagen larmades polisen till en verkstad i Märsta efter uppgifter om ett slagsmål.
25 feb kl. 18:03
Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.
25 feb kl. 10:41
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.
25 feb kl. 08:18
Politik Vänsterpartiet i Sigtuna kommun har fastställt sin kandidatlista till kommunfullmäktigevalet. Leo Ahmed från Valsta toppar listan.
25 feb kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 25 feb!
24 feb kl. 14:14
Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.
24 feb kl. 10:33
Nyheter Barnafödandet i Sverige nådde en ny bottennivå under 2025. För fjärde året i rad minskade antalet födda barn i landet. I Sigtuna kommun gick utvecklingen däremot åt motsatt håll.
24 feb kl. 05:47
Notiser Morgonkollen - 24 februari!
23 feb kl. 16:46
Notiser Under vintern har 62 viltolyckor rapporterats i Sigtuna kommun, vilket ligger nära genomsnittet för de senaste tio åren som är 60 olyckor för samma period.
23 feb kl. 12:43
Blåljus En person häktades vid Attunda tingsrätt misstänkt för deltagande i terroristorganisation. Beslutet fattades efter en häktningsförhandling som genomfördes under fredagen.
23 feb kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 23 februari!
22 feb kl. 15:46
Blåljus En kabinanställd hos Scandinavian Airlines har omhändertagits på Arlanda efter att ha blåst positivt i ett alkoholtest, enligt Aftonbladet.
22 feb kl. 13:01
Nyheter Ett signalfel mellan Ulriksdal och Helenelund påverkar pendeltågstrafiken på linje 40 mot Uppsala C och linje 41 mot Märsta. Sedan klockan 09.00 stannar tågen inte vid Helenelund.
22 feb kl. 08:42
Blåljus Ett arbetsfordon började brinna vid F-piren på Terminal 5 på Arlanda flygplats natten mot söndag. Larmet kom in till SOS strax före klockan 01.30.
22 feb kl. 05:43
Notiser Morgonkollen - 22 februari!
21 feb kl. 09:54
Notiser Etableringslyftet, som stöttar nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa till arbete eller studier, har nu gått över i kommunal regi.
21 feb kl. 06:15
Notiser Morgonkollen - 21 feb!
20 feb kl. 15:20
Nyheter Polisen utreder ett grovt sexualbrott mot barn på ett återvändandecenter i Märsta.
20 feb kl. 15:14
Blåljus En man omhändertogs på fredagsmorgonen efter en stöld i en butik på Stockholm Arlanda Airport.
20 feb kl. 10:51
Blåljus Två trafikolyckor inträffade i Märsta under fredagsmorgonen och påverkade trafiken i området.
20 feb kl. 10:41
Nyheter En person har begärts häktad vid Attunda tingsrätt misstänkt för brott med koppling till våldsbejakande högerextremism.