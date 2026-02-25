Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.
Politik Vänsterpartiet i Sigtuna kommun har fastställt sin kandidatlista till kommunfullmäktigevalet. Leo Ahmed från Valsta toppar listan.
Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.
Nyheter Barnafödandet i Sverige nådde en ny bottennivå under 2025. För fjärde året i rad minskade antalet födda barn i landet. I Sigtuna kommun gick utvecklingen däremot åt motsatt håll.
Notiser Morgonkollen - 24 februari!
Notiser Under vintern har 62 viltolyckor rapporterats i Sigtuna kommun, vilket ligger nära genomsnittet för de senaste tio åren som är 60 olyckor för samma period.
Blåljus En person häktades vid Attunda tingsrätt misstänkt för deltagande i terroristorganisation. Beslutet fattades efter en häktningsförhandling som genomfördes under fredagen.
Notiser Morgonkollen - 23 februari!
Blåljus En kabinanställd hos Scandinavian Airlines har omhändertagits på Arlanda efter att ha blåst positivt i ett alkoholtest, enligt Aftonbladet.
Nyheter Ett signalfel mellan Ulriksdal och Helenelund påverkar pendeltågstrafiken på linje 40 mot Uppsala C och linje 41 mot Märsta. Sedan klockan 09.00 stannar tågen inte vid Helenelund.
Blåljus Ett arbetsfordon började brinna vid F-piren på Terminal 5 på Arlanda flygplats natten mot söndag. Larmet kom in till SOS strax före klockan 01.30.
Notiser Morgonkollen - 22 februari!
Notiser Etableringslyftet, som stöttar nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa till arbete eller studier, har nu gått över i kommunal regi.
Notiser Morgonkollen - 21 feb!
Nyheter Polisen utreder ett grovt sexualbrott mot barn på ett återvändandecenter i Märsta.
Blåljus En man omhändertogs på fredagsmorgonen efter en stöld i en butik på Stockholm Arlanda Airport.
Blåljus Två trafikolyckor inträffade i Märsta under fredagsmorgonen och påverkade trafiken i området.
Nyheter En person har begärts häktad vid Attunda tingsrätt misstänkt för brott med koppling till våldsbejakande högerextremism.
Notiser Morgonkollen - 20 feb!
Ung & Student Bristen på praktikplatser är en växande utmaning för flygteknikutbildningarna i Sverige – något som på sikt kan påverka kompetensförsörjningen vid bland annat Arlanda flygplats.
Ung & Student Sigtuna kommun har förberett ett omfattande sportlovsprogram för barn och unga under vecka 9
Notiser Morgonkollen - 19 februari!
Politik Miljöpartiet de gröna har beslutat om sin valsedel till kommunfullmäktigevalet 2026 i Sigtuna kommun. Beslutet fattades av partiets medlemmar den 14 februari.