Morgonkollen

Morgonkollen - 25 feb!

Morgonen är kall med omkring nio minusgrader. Det är uppehåll och det kan förekomma hala partier på vägar och gångbanor.

Under dagen stiger temperaturen successivt och väntas nå upp mot noll grader.

Trafiken på de större lederna genom kommunen rullar utan rapporterade störningar. Pendeltågstrafiken mot Märsta och vidare mot Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser i kommunen under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.

A-traktorer ökar i kommunen

Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.