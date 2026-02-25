Morgonkollen - 25 feb!

Morgonen är kall med omkring nio minusgrader. Det är uppehåll och det kan förekomma hala partier på vägar och gångbanor.

Under dagen stiger temperaturen successivt och väntas nå upp mot noll grader.

Trafiken på de större lederna genom kommunen rullar utan rapporterade störningar. Pendeltågstrafiken mot Märsta och vidare mot Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser i kommunen under morgonen.