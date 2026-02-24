23 feb kl. 16:46
Notiser Under vintern har 62 viltolyckor rapporterats i Sigtuna kommun, vilket ligger nära genomsnittet för de senaste tio åren som är 60 olyckor för samma period.
23 feb kl. 12:43
Blåljus En person häktades vid Attunda tingsrätt misstänkt för deltagande i terroristorganisation. Beslutet fattades efter en häktningsförhandling som genomfördes under fredagen.
23 feb kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 23 februari!
22 feb kl. 15:46
Blåljus En kabinanställd hos Scandinavian Airlines har omhändertagits på Arlanda efter att ha blåst positivt i ett alkoholtest, enligt Aftonbladet.
22 feb kl. 13:01
Nyheter Ett signalfel mellan Ulriksdal och Helenelund påverkar pendeltågstrafiken på linje 40 mot Uppsala C och linje 41 mot Märsta. Sedan klockan 09.00 stannar tågen inte vid Helenelund.
22 feb kl. 08:42
Blåljus Ett arbetsfordon började brinna vid F-piren på Terminal 5 på Arlanda flygplats natten mot söndag. Larmet kom in till SOS strax före klockan 01.30.
22 feb kl. 05:43
Notiser Morgonkollen - 22 februari!
21 feb kl. 09:54
Notiser Etableringslyftet, som stöttar nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa till arbete eller studier, har nu gått över i kommunal regi.
21 feb kl. 06:15
Notiser Morgonkollen - 21 feb!
20 feb kl. 15:20
Nyheter Polisen utreder ett grovt sexualbrott mot barn på ett återvändandecenter i Märsta.
20 feb kl. 15:14
Blåljus En man omhändertogs på fredagsmorgonen efter en stöld i en butik på Stockholm Arlanda Airport.
20 feb kl. 10:51
Blåljus Två trafikolyckor inträffade i Märsta under fredagsmorgonen och påverkade trafiken i området.
20 feb kl. 10:41
Nyheter En person har begärts häktad vid Attunda tingsrätt misstänkt för brott med koppling till våldsbejakande högerextremism.
20 feb kl. 06:19
Notiser Morgonkollen - 20 feb!
19 feb kl. 15:55
Ung & Student Bristen på praktikplatser är en växande utmaning för flygteknikutbildningarna i Sverige – något som på sikt kan påverka kompetensförsörjningen vid bland annat Arlanda flygplats.
19 feb kl. 11:47
Ung & Student Sigtuna kommun har förberett ett omfattande sportlovsprogram för barn och unga under vecka 9
19 feb kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 19 februari!
18 feb kl. 17:48
Politik Miljöpartiet de gröna har beslutat om sin valsedel till kommunfullmäktigevalet 2026 i Sigtuna kommun. Beslutet fattades av partiets medlemmar den 14 februari.
18 feb kl. 05:55
Notiser Morgonkollen - 18 feb!
17 feb kl. 19:44
Blåljus Ett bråk med flera inblandade personer inträffade på en buss vid Märsta station under tisdagsförmiddagen, rapporterar unt.se.
17 feb kl. 11:31
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
17 feb kl. 06:41
Blåljus En man i 30-årsåldern omhändertogs sent på måndagskvällen efter att ha påträffats sovande i ett trapphus på Stockholmsvägen i Märsta. Han misstänks nu för flera brott.
17 feb kl. 06:35
Notiser Morgonkollen - 17 februari!