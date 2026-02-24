Morgonkollen - 24 februari!

Morgonen är kall med temperaturer mellan två och tre minusgrader. Det är uppehåll och väglaget kan vara halt på mindre vägar och gångbanor.

Trafiken på de större lederna genom kommunen rullar utan rapporterade störningar. Pendeltågstrafiken mot Märsta och vidare mot Uppsala går enligt tidtabell.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga större pågående händelser i kommunen under morgonen. Temperaturen väntas ligga kvar kring 0-strecket under förmiddagen.