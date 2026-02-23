Morgonkollen - 23 februari!

Morgonen är kall med omkring tre minusgrader. Vädret är stabilt och det är uppehåll. Kylan kan innebära lokalt hala vägbanor, särskilt på mindre vägar.

Trafikläget på vägarna är lugnt och inga större störningar rapporteras. Pendeltågstrafiken kan däremot påverkas av ett pågående signalfel mellan Ulriksdal och Helenelund, vilket kan medföra inställda eller försenade tåg. Resenärer uppmanas kontrollera tidtabell och byten.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga pågående större händelser i kommunen under morgonen. Temperaturen väntas ligga kvar kring minusgrader under förmiddagen.