Morgonkollen - 22 februari!

Morgonen i bjuder på klart väder och temperaturer mellan minus åtta och minus nio grader. Trafikflödet är lugnt på större vägar, inga större störningar rapporteras. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och det finns inga rapporterade incidenter som påverkar pendeltåg eller bussar. Blåljus och räddningstjänst har inga pågående händelser i kommunen i nuläget. Temperaturen väntas ligga kvar kring minusgrader under dagen.

Av redaktion@marsta.nu
regionsvalet

Längst väntetider till BUP i Stockholm

Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.