Morgonkollen - 22 februari!

Morgonen i bjuder på klart väder och temperaturer mellan minus åtta och minus nio grader. Trafikflödet är lugnt på större vägar, inga större störningar rapporteras. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och det finns inga rapporterade incidenter som påverkar pendeltåg eller bussar. Blåljus och räddningstjänst har inga pågående händelser i kommunen i nuläget. Temperaturen väntas ligga kvar kring minusgrader under dagen.