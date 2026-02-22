Morgonen i bjuder på klart väder och temperaturer mellan minus åtta och minus nio grader. Trafikflödet är lugnt på större vägar, inga större störningar rapporteras. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och det finns inga rapporterade incidenter som påverkar pendeltåg eller bussar. Blåljus och räddningstjänst har inga pågående händelser i kommunen i nuläget. Temperaturen väntas ligga kvar kring minusgrader under dagen.
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.