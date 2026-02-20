Morgonkollen - 20 feb!

Fredagsmorgonen är fortsatt mycket kall i Märsta med omkring –13 grader. Temperaturen gör att det är risk för halka, särskilt på mindre vägar och gångbanor där fukt kan frysa till is.

I trafiken flyter det på utan större störningar, men trafikanter uppmanas att anpassa hastigheten efter vägförhållandena och vara uppmärksamma på halt underlag.

Natten har varit lugn utan allvarligare blåljushändelser enligt polisens lägesbild.