Fredagsmorgonen är fortsatt mycket kall i Märsta med omkring –13 grader. Temperaturen gör att det är risk för halka, särskilt på mindre vägar och gångbanor där fukt kan frysa till is.

I trafiken flyter det på utan större störningar, men trafikanter uppmanas att anpassa hastigheten efter vägförhållandena och vara uppmärksamma på halt underlag.

Natten har varit lugn utan allvarligare blåljushändelser enligt polisens lägesbild.

Längst väntetider till BUP i Stockholm

Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.