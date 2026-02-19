Torsdagsmorgonen är mycket kall med omkring 13 minusgrader. Kylan är påtaglig och det finns risk för halka på vägar och gångbanor. Temperaturen väntas stiga något under dagen men ligger kvar under nollstrecket.
Det rapporteras inga större störningar i morgontrafiken. Trafikanter uppmanas ändå att anpassa hastigheten med tanke på det kalla väglaget.
Natten har enligt polisens lägesbild varit lugn utan allvarligare händelser.
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.