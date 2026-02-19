Morgonkollen - 19 februari!

Torsdagsmorgonen är mycket kall med omkring 13 minusgrader. Kylan är påtaglig och det finns risk för halka på vägar och gångbanor. Temperaturen väntas stiga något under dagen men ligger kvar under nollstrecket.

Det rapporteras inga större störningar i morgontrafiken. Trafikanter uppmanas ändå att anpassa hastigheten med tanke på det kalla väglaget.

Natten har enligt polisens lägesbild varit lugn utan allvarligare händelser.