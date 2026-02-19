Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen - 19 februari!

Torsdagsmorgonen är mycket kall med omkring 13 minusgrader. Kylan är påtaglig och det finns risk för halka på vägar och gångbanor. Temperaturen väntas stiga något under dagen men ligger kvar under nollstrecket.

Det rapporteras inga större störningar i morgontrafiken. Trafikanter uppmanas ändå att anpassa hastigheten med tanke på det kalla väglaget.

Natten har enligt polisens lägesbild varit lugn utan allvarligare händelser.

regionsvalet

Längst väntetider till BUP i Stockholm

Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.

Klart: Sigtunarännet körs på söndag

Notiser På söndag den 15 februari arrangeras Sigtunarännet i Sigtuna stad. Loppet blir av och genomförs på isen med start klockan 10.00 vid Soldäcksbryggan längs strandpromenaden.