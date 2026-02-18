Morgonkollen - 18 feb!

Onsdagsmorgonen är kall i Märsta med omkring tio minusgrader. Kylan märks tydligt och det kan vara halt på mindre vägar och gångbanor. Temperaturen väntas stiga något under dagen men håller sig kvar på minussidan.

Det rapporteras inga större störningar i morgontrafiken, men trafikanter uppmanas att ta det försiktigt med tanke på kylan och risken för halka. Natten har varit lugn utan större händelser enligt polisens lägesbild.