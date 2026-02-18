Morgonkollen

Morgonkollen - 18 feb!

Onsdagsmorgonen är kall i Märsta med omkring tio minusgrader. Kylan märks tydligt och det kan vara halt på mindre vägar och gångbanor. Temperaturen väntas stiga något under dagen men håller sig kvar på minussidan.

Det rapporteras inga större störningar i morgontrafiken, men trafikanter uppmanas att ta det försiktigt med tanke på kylan och risken för halka. Natten har varit lugn utan större händelser enligt polisens lägesbild.

regionsvalet

Längst väntetider till BUP i Stockholm

Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.

Klart: Sigtunarännet körs på söndag

Notiser På söndag den 15 februari arrangeras Sigtunarännet i Sigtuna stad. Loppet blir av och genomförs på isen med start klockan 10.00 vid Soldäcksbryggan längs strandpromenaden.

Så blir nya busstorget i Sigtuna

Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)