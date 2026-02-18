Onsdagsmorgonen är kall i Märsta med omkring tio minusgrader. Kylan märks tydligt och det kan vara halt på mindre vägar och gångbanor. Temperaturen väntas stiga något under dagen men håller sig kvar på minussidan.
Det rapporteras inga större störningar i morgontrafiken, men trafikanter uppmanas att ta det försiktigt med tanke på kylan och risken för halka. Natten har varit lugn utan större händelser enligt polisens lägesbild.
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.
Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)