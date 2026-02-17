Det är kallt i kommunen under morgonen. Temperaturen ligger mellan −7 och −8 grader och det är uppehåll. Det torra och kalla vädret gör att vägar och gångbanor lokalt kan vara hala, särskilt där det finns kvarliggande fukt.
Trafiken flyter i nuläget utan större störningar på de större lederna genom kommunen. Det är dock risk för halka på mindre vägar och i bostadsområden.
Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell under morgonen. Inga större störningar är rapporterade i pendeltågs- eller busstrafiken.
Inga allvarligare blåljushändelser har rapporterats under morgonen.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.
Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)