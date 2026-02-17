Morgonkollen

Morgonkollen - 17 februari!

Det är kallt i kommunen under morgonen. Temperaturen ligger mellan −7 och −8 grader och det är uppehåll. Det torra och kalla vädret gör att vägar och gångbanor lokalt kan vara hala, särskilt där det finns kvarliggande fukt.

Trafiken flyter i nuläget utan större störningar på de större lederna genom kommunen. Det är dock risk för halka på mindre vägar och i bostadsområden.

Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell under morgonen. Inga större störningar är rapporterade i pendeltågs- eller busstrafiken.

Inga allvarligare blåljushändelser har rapporterats under morgonen.

Av Erik Karlsson
Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.

Klart: Sigtunarännet körs på söndag

Notiser På söndag den 15 februari arrangeras Sigtunarännet i Sigtuna stad. Loppet blir av och genomförs på isen med start klockan 10.00 vid Soldäcksbryggan längs strandpromenaden.

Så blir nya busstorget i Sigtuna

Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)