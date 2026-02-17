Morgonkollen - 17 februari!

Det är kallt i kommunen under morgonen. Temperaturen ligger mellan −7 och −8 grader och det är uppehåll. Det torra och kalla vädret gör att vägar och gångbanor lokalt kan vara hala, särskilt där det finns kvarliggande fukt.

Trafiken flyter i nuläget utan större störningar på de större lederna genom kommunen. Det är dock risk för halka på mindre vägar och i bostadsområden.

Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell under morgonen. Inga större störningar är rapporterade i pendeltågs- eller busstrafiken.

Inga allvarligare blåljushändelser har rapporterats under morgonen.