Morgonkollen

Morgonkollen - 16 februari!

Det är en kall morgon i kommunen. Temperaturen ligger runt –15 grader enligt prognosen. Vädret är klart och vindarna svaga.

Trafiken rullar utan större störningar vid 06-tiden. Under natten har polis och brandkår ryckt ut till Frejgatan med anledning av bilbrand.

Kylan väntas hålla i sig under dagen med fortsatt minusgrader.

Av redaktion@marsta.nu
Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.

Klart: Sigtunarännet körs på söndag

Notiser På söndag den 15 februari arrangeras Sigtunarännet i Sigtuna stad. Loppet blir av och genomförs på isen med start klockan 10.00 vid Soldäcksbryggan längs strandpromenaden.

Så blir nya busstorget i Sigtuna

Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)

dödsolycka i valsta

Hovrätten dömer man för dödsolycka i Valsta

Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.