Morgonkollen - 16 februari!

Det är en kall morgon i kommunen. Temperaturen ligger runt –15 grader enligt prognosen. Vädret är klart och vindarna svaga.

Trafiken rullar utan större störningar vid 06-tiden. Under natten har polis och brandkår ryckt ut till Frejgatan med anledning av bilbrand.

Kylan väntas hålla i sig under dagen med fortsatt minusgrader.