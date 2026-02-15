Morgonkollen 15 februari

Det är kallt i kommunen under söndagsmporgonen. Temperaturen ligger runt –17 grader enligt prognosen. Det är klart väder och svaga vindar. Trafiken rullar utan större störningar just nu men i samband med sigtunarännet kan det bli lite problematisk trafik i Sigtuna. Inga allvarliga händelser har rapporterats från polis eller räddningstjänst under natten. Kylan väntas hålla i sig under dagen med fortsatt minusgrader.