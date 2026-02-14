Morgonkollen

Morgonkollen 14 februari

Det blir en kall morgon i kommunen. Temperaturen väntas ligga runt –18 grader under de tidiga timmarna. Enligt prognosen är det klart väder och svaga vindar.

Trafiken rullar utan större störningar under morgonen. Inga allvarliga händelser har rapporterats från polis eller räddningstjänst vid 06-tiden.

Kylan väntas hålla i sig under dagen med fortsatt minusgrader.

Av redaktion@marsta.nu

Klart: Sigtunarännet körs på söndag

Notiser På söndag den 15 februari arrangeras Sigtunarännet i Sigtuna stad. Loppet blir av och genomförs på isen med start klockan 10.00 vid Soldäcksbryggan längs strandpromenaden.

Så blir nya busstorget i Sigtuna

Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)

dödsolycka i valsta

Hovrätten dömer man för dödsolycka i Valsta

Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.

Humlegården kan bli ny träffpunkt

Politik Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.