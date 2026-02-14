Morgonkollen 14 februari

Det blir en kall morgon i kommunen. Temperaturen väntas ligga runt –18 grader under de tidiga timmarna. Enligt prognosen är det klart väder och svaga vindar.

Trafiken rullar utan större störningar under morgonen. Inga allvarliga händelser har rapporterats från polis eller räddningstjänst vid 06-tiden.

Kylan väntas hålla i sig under dagen med fortsatt minusgrader.