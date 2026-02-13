Morgonkollen

Morgonkollen - 13 februari!

Det är kallt under morgonen med temperaturer runt minus 13 grader. Det är uppehåll och svag vind. Temperaturen ligger kvar på minusgrader under förmiddagen.

Trafiken rullar utan större störningar på E4 genom kommunen och på väg 263 och 255. Kollektivtrafiken går enligt ordinarie tidtabell utan rapporterade avvikelser.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga pågående händelser som påverkar allmänheten i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu

Så blir nya busstorget i Sigtuna

Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)

dödsolycka i valsta

Hovrätten dömer man för dödsolycka i Valsta

Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.

Humlegården kan bli ny träffpunkt

Politik Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.