Morgonkollen - 13 februari!

Det är kallt under morgonen med temperaturer runt minus 13 grader. Det är uppehåll och svag vind. Temperaturen ligger kvar på minusgrader under förmiddagen.

Trafiken rullar utan större störningar på E4 genom kommunen och på väg 263 och 255. Kollektivtrafiken går enligt ordinarie tidtabell utan rapporterade avvikelser.

Polis och räddningstjänst rapporterar inga pågående händelser som påverkar allmänheten i nuläget.