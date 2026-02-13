13 feb kl. 10:49
Blåljus Under morgonen upprättades en anmälan om bedrägeri på Arlanda express.
12 feb kl. 19:39
Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)
12 feb kl. 12:46
Blåljus Det brann under natten i en återvinningsanläggning i Rosersberg
12 feb kl. 06:10
11 feb kl. 21:49
Blåljus Polis hade en omfattande insats i Märsta med anledning av ett misstänkt narkotikabrott.
11 feb kl. 18:05
Blåljus Den insatsen som pågick under tisdagen på återvändandecenter i Arlandastad föregicks av en allvarlig händelse.
11 feb kl. 13:57
Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.
11 feb kl. 09:16
Notiser Organisationen Mamma United, som är verksam i bland annat Sigtuna kommun, beviljas 554 750 kronor i statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Bidraget avser verksamhetsstöd för åren 2026 och 2027.
11 feb kl. 06:10
10 feb kl. 17:33
Blåljus Under tisdagen har det varit en större polisinsats vid Migrationsverkets återvändarcenter i Arlandastad.
10 feb kl. 15:56
Notiser Antalet parkeringsanmärkningar i Sigtuna kommun ökade under 2025 jämfört med året innan. Totalt utfärdades 15 660 parkeringsböter under året, att jämföra med 15 357 under 2024.
10 feb kl. 13:29
Ung & Student Till hösten planeras för en yrkesmässa i Scandinavian XPO dit elever i årskurs 9 kan gå för att möta representanter för arbetsliv.
10 feb kl. 09:44
Nyheter En 39-årig man från Märsta har dömts för försök till våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd efter en händelse på Centralen i Stockholm i juni förra året.
10 feb kl. 06:40
Notiser Elpriset i elområde 3, där Sigtuna kommun ingår, ökar kraftigt i morgon tisdag. Dygnspriset når den högsta nivån sedan slutet av november.
10 feb kl. 05:49
9 feb kl. 15:57
Blåljus Ett vittne såg en man stå och kissa på allmän plats i Märsta, vilket också innebar att han visade sitt könsorgan.
9 feb kl. 14:48
Blåljus Vid 14.30-tiden krockade flera fordon på E4:an norr om Måby.
9 feb kl. 06:12
8 feb kl. 06:21
7 feb kl. 11:00
Politik Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.
7 feb kl. 10:51
Nyheter Busstorget i centrala Sigtuna ska rustas upp efter att kommunen beviljats medfinansiering från Trafikverket.
7 feb kl. 06:08
6 feb kl. 13:30
Nyheter Tullverket stoppade ett omfattande smugglingsförsök på Arlanda efter att en leverans med solpaneler visat sig innehålla stora mängder narkotika.