Det är kallt under morgonen med temperaturer runt minus 10 grader. Himlen är molnig och vinden är svag. Trafiken flyter normalt på större vägar och inga större störningar rapporteras i kollektivtrafiken. Polis och räddningstjänst rapporterar inga nya händelser som påverkar allmänheten i nuläget.
Nyheter Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.
Nyheter Organisationen Mamma United, som är verksam i bland annat Sigtuna kommun, beviljas 554 750 kronor i statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Bidraget avser verksamhetsstöd för åren 2026 och 2027.