Morgonkollen

Morgonkollen - 12 februari!

Det är kallt under morgonen med temperaturer runt minus 10 grader. Himlen är molnig och vinden är svag. Trafiken flyter normalt på större vägar och inga större störningar rapporteras i kollektivtrafiken. Polis och räddningstjänst rapporterar inga nya händelser som påverkar allmänheten i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu
dödsolycka i valsta

Hovrätten dömer man för dödsolycka i Valsta

Nyheter Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.