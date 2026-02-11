Morgonkollen – 11 februari

Det är kallt och molnigt i Sigtuna kommun under morgonen. Temperaturen ligger runt minus 8 grader och vinden är svag, vilket gör att kylan ändå känns påtaglig. Trafiken flyter i stort utan större störningar på de större vägarna i området. Inga större problem rapporteras i kollektivtrafiken under morgonen. Polis och räddningstjänst har inga nya händelser som påverkar allmänheten i nuläget.