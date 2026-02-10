10 feb kl. 15:56
Notiser Antalet parkeringsanmärkningar i Sigtuna kommun ökade under 2025 jämfört med året innan. Totalt utfärdades 15 660 parkeringsböter under året, att jämföra med 15 357 under 2024.
10 feb kl. 13:29
Ung & Student Till hösten planeras för en yrkesmässa i Scandinavian XPO dit elever i årskurs 9 kan gå för att möta representanter för arbetsliv.
10 feb kl. 09:44
Nyheter En 39-årig man från Märsta har dömts för försök till våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd efter en händelse på Centralen i Stockholm i juni förra året.
10 feb kl. 06:40
Notiser Elpriset i elområde 3, där Sigtuna kommun ingår, ökar kraftigt i morgon tisdag. Dygnspriset når den högsta nivån sedan slutet av november.
9 feb kl. 15:57
Blåljus Ett vittne såg en man stå och kissa på allmän plats i Märsta, vilket också innebar att han visade sitt könsorgan.
9 feb kl. 14:48
Blåljus Vid 14.30-tiden krockade flera fordon på E4:an norr om Måby.
9 feb kl. 06:12
Notiser Morgonkollen – måndag 9 februari
8 feb kl. 06:21
Notiser Morgonkollen - 8 februari!
7 feb kl. 11:00
Politik Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.
7 feb kl. 10:51
Nyheter Busstorget i centrala Sigtuna ska rustas upp efter att kommunen beviljats medfinansiering från Trafikverket.
7 feb kl. 06:08
Notiser Morgonkollen – lördag 7 februari
6 feb kl. 13:30
Nyheter Tullverket stoppade ett omfattande smugglingsförsök på Arlanda efter att en leverans med solpaneler visat sig innehålla stora mängder narkotika.
6 feb kl. 08:13
Nyheter Skidsäsongen är i gång och flera större skidorter har höjt sina priser. För Sigtunabor kan dagskort variera mellan 30 och 390 kronor, beroende på anläggning.
6 feb kl. 07:50
Nyheter Under december genomfördes en jultävling där invånare kunde skicka in bidrag på återbrukade julklappar. Nu har juryn, med representanter från Sigtuna Vatten & Renhållning AB, utsett vinnarna.
6 feb kl. 06:13
Notiser Morgonkollen - 6 februari!
5 feb kl. 16:31
Blåljus Ett dött lodjur påträffades under förmiddagen intill E4 norr om avfarten mot Arlanda. Eftersom ingen förare anmält olyckan upprättar polisen en anmälan om jaktbrott.
5 feb kl. 16:22
Nyheter Sigtuna kommun riktar kritik mot Migrationsverkets planer på ny verksamhet och öppnar för att sätta stopp med hjälp av lagstiftning.
5 feb kl. 06:17
Notiser Morgonkollen - 5 februari!
5 feb kl. 05:25
Blåljus Under natten larmades brandkår till en brand i Lilla Ultuna utanför Arlanda.
4 feb kl. 14:06
Nyheter Elbilsandelen fortsätter att öka. I Sigtuna kommun finns nu 1 311 elbilar, vilket motsvarar 7,0 procent av det totala fordonsbeståndet.
4 feb kl. 06:42
Nyheter Pendeltågstrafiken påverkas i helgen av omfattande banarbeten. Från natten mot lördag stoppas pendeltågen på delar av sträckan, vilket får konsekvenser för resenärer vid Märsta och Rosersberg station.
4 feb kl. 06:38
Nyheter Resandet via Arlanda ökade under januari, enligt Swedavias senaste trafikstatistik.
4 feb kl. 06:09
Notiser Morgonkollen - 4 februari!