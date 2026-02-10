Morgonkollen 10 februari!

Det är en kall morgon. Temperaturen ligger runt –16 grader och vädret är klart till delvis molnigt. Halkrisk förekommer på mindre vägar och gångbanor.

Trafiken flyter i stort sett normalt på de större vägarna, men kylan kan påverka fordon, särskilt vid starter. Inga större störningar rapporteras i kollektivtrafiken under morgonen.

Räddningstjänst och polis har inga större händelser att rapportera i nuläget.