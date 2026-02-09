Morgonkollen

Morgonkollen – måndag 9 februari

Morgonen är kall med klart till lätt molnigt väder. Temperaturen ligger på omkring –13 grader, vilket innebär risk för halka på vägar och gångbanor.

Trafiken rullar utan större störningar på de större vägarna i kommunen. Kollektivtrafiken går enligt ordinarie tidtabell och inga avvikelser har rapporterats.

Polis och räddningstjänst har under morgonen inte rapporterat några större blåljushändelser i området.

Av redaktion@marsta.nu

Humlegården kan bli ny träffpunkt

Politik Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.

Barnmorskor i Märsta gör hembesök efter förlossning

Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.