Morgonkollen – måndag 9 februari

Morgonen är kall med klart till lätt molnigt väder. Temperaturen ligger på omkring –13 grader, vilket innebär risk för halka på vägar och gångbanor.

Trafiken rullar utan större störningar på de större vägarna i kommunen. Kollektivtrafiken går enligt ordinarie tidtabell och inga avvikelser har rapporterats.

Polis och räddningstjänst har under morgonen inte rapporterat några större blåljushändelser i området.