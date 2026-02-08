7 feb kl. 11:00
Politik Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.
7 feb kl. 10:51
Nyheter Busstorget i centrala Sigtuna ska rustas upp efter att kommunen beviljats medfinansiering från Trafikverket.
7 feb kl. 06:08
Notiser Morgonkollen – lördag 7 februari
6 feb kl. 13:30
Nyheter Tullverket stoppade ett omfattande smugglingsförsök på Arlanda efter att en leverans med solpaneler visat sig innehålla stora mängder narkotika.
6 feb kl. 08:13
Nyheter Skidsäsongen är i gång och flera större skidorter har höjt sina priser. För Sigtunabor kan dagskort variera mellan 30 och 390 kronor, beroende på anläggning.
6 feb kl. 07:50
Nyheter Under december genomfördes en jultävling där invånare kunde skicka in bidrag på återbrukade julklappar. Nu har juryn, med representanter från Sigtuna Vatten & Renhållning AB, utsett vinnarna.
6 feb kl. 06:13
Notiser Morgonkollen - 6 februari!
5 feb kl. 16:31
Blåljus Ett dött lodjur påträffades under förmiddagen intill E4 norr om avfarten mot Arlanda. Eftersom ingen förare anmält olyckan upprättar polisen en anmälan om jaktbrott.
5 feb kl. 16:22
Nyheter Sigtuna kommun riktar kritik mot Migrationsverkets planer på ny verksamhet och öppnar för att sätta stopp med hjälp av lagstiftning.
5 feb kl. 06:17
Notiser Morgonkollen - 5 februari!
5 feb kl. 05:25
Blåljus Under natten larmades brandkår till en brand i Lilla Ultuna utanför Arlanda.
4 feb kl. 14:06
Nyheter Elbilsandelen fortsätter att öka. I Sigtuna kommun finns nu 1 311 elbilar, vilket motsvarar 7,0 procent av det totala fordonsbeståndet.
4 feb kl. 06:42
Nyheter Pendeltågstrafiken påverkas i helgen av omfattande banarbeten. Från natten mot lördag stoppas pendeltågen på delar av sträckan, vilket får konsekvenser för resenärer vid Märsta och Rosersberg station.
4 feb kl. 06:38
Nyheter Resandet via Arlanda ökade under januari, enligt Swedavias senaste trafikstatistik.
4 feb kl. 06:09
Notiser Morgonkollen - 4 februari!
3 feb kl. 11:27
Blåljus Under morgonen föll en lyktstolpe över en bil och blockerade vägen i Arlandastad.
3 feb kl. 09:00
Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.
3 feb kl. 05:50
Notiser Morgonkollen - 3 februari!
2 feb kl. 20:39
Blåljus Vid 20-tiden larmades ett stort pådrag till Märsta Centrum med anledning av en misstänkt explosion.
2 feb kl. 12:58
Nyheter Under helgen utförs banarbeten mellan Sollentuna och Upplands Väsby, vilket påverkar Mälartåg, SL och Arlanda Express. Resenärer uppmanas räkna med längre restider.
2 feb kl. 07:11
Notiser En längre period med sträng kyla väntar i kommunen. Redan under de närmaste dygnen sjunker temperaturen till tvåsiffriga minusgrader, och kylan ser ut att hålla i sig i över en vecka.
2 feb kl. 05:52
Notiser Morgonkollen - 2 feb!
1 feb kl. 07:22
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.