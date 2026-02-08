Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen - 8 februari!

Morgonen är kall och molnig. Temperaturen ligger runt ‑7 °C och vägar och gångbanor kan vara hala.

Trafiken flyter utan större störningar på de större vägarna i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell och inga större förseningar rapporteras.

Polis och räddningstjänst har under morgonen inte rapporterat några större blåljushändelser i Sigtuna kommun.

Av Erik Karlsson

Humlegården kan bli ny träffpunkt

Politik Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.

Barnmorskor i Märsta gör hembesök efter förlossning

Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.

valet2026

Lokala V-politiker på riksdagslistan

Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.