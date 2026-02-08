Morgonkollen - 8 februari!

Morgonen är kall och molnig. Temperaturen ligger runt ‑7 °C och vägar och gångbanor kan vara hala.

Trafiken flyter utan större störningar på de större vägarna i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell och inga större förseningar rapporteras.

Polis och räddningstjänst har under morgonen inte rapporterat några större blåljushändelser i Sigtuna kommun.