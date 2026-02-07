Morgonkollen – lördag 7 februari

Morgonen i Sigtuna kommun är kall och molnig. Det är omkring –7 grader och molnigt väder under morgonen. Det kan vara halt på vägar och gångbanor.

Trafiken flyter i nuläget utan större störningar på de större vägarna i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell och det finns inga rapporter om större förseningar.

Polis och räddningstjänst har under morgonen inte rapporterat om några större blåljushändelser i Sigtuna kommun.