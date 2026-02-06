Morgonkollen - 6 februari!

Morgonen i Sigtuna kommun är kall med minusgrader.

Det är omkring –9 grader under morgonen och klart till lätt molnigt väder. Det är fortsatt kallt i området, vilket kan innebära halka på vägar och gångbanor.

Det finns i nuläget inga rapporter om större trafikstörningar på de större vägarna i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell utan kända avvikelser.

Polis och räddningstjänst har under morgonen inte rapporterat om några större blåljushändelser i Sigtuna kommun.