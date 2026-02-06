Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen - 6 februari!

Morgonen i Sigtuna kommun är kall med minusgrader.

Det är omkring –9 grader under morgonen och klart till lätt molnigt väder. Det är fortsatt kallt i området, vilket kan innebära halka på vägar och gångbanor.

Det finns i nuläget inga rapporter om större trafikstörningar på de större vägarna i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell utan kända avvikelser.

Polis och räddningstjänst har under morgonen inte rapporterat om några större blåljushändelser i Sigtuna kommun.

Av redaktion@marsta.nu

Barnmorskor i Märsta gör hembesök efter förlossning

Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.

valet2026

Lokala V-politiker på riksdagslistan

Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.