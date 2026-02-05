Morgonkollen - 5 februari!

Dagen inleds med kallt vinterväder i Sigtuna kommun. Temperaturen ligger runt minus 7 grader och det är överlag klart till lätt molnigt. Under dagen håller sig temperaturen kvar på ungefär samma nivå, vilket kan ge halka på mindre vägar och gångbanor.

Trafiken flyter på utan större störningar i kommunen under morgonen. Det är lugnt på de större lederna, men det kalla vädret kan påverka vägunderlaget lokalt.

Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell. Inga större förseningar eller inställda avgångar har rapporterats för pendeltåg eller bussar i området under morgonen.

Under natten har det brunnit i Lilla Ultuna utanför Arlanda.