Dagen inleds med kallt vinterväder i Sigtuna kommun. Temperaturen ligger runt minus 7 grader och det är överlag klart till lätt molnigt. Under dagen håller sig temperaturen kvar på ungefär samma nivå, vilket kan ge halka på mindre vägar och gångbanor.
Trafiken flyter på utan större störningar i kommunen under morgonen. Det är lugnt på de större lederna, men det kalla vädret kan påverka vägunderlaget lokalt.
Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell. Inga större förseningar eller inställda avgångar har rapporterats för pendeltåg eller bussar i området under morgonen.
Under natten har det brunnit i Lilla Ultuna utanför Arlanda.
Nyheter Pendeltågstrafiken påverkas i helgen av omfattande banarbeten. Från natten mot lördag stoppas pendeltågen på delar av sträckan, vilket får konsekvenser för resenärer vid Märsta och Rosersberg station.
Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.
Nyheter Ingress: PRO:s årliga prisundersökning av matkassar visar fortsatt stora skillnader i matpriser runt om i landet. I årets kartläggning deltog dock inga butiker i Sigtuna, Märsta eller Rosersberg.
Politik Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.