Dagen inleds med klart och kallt väder i Sigtuna kommun. Temperaturen ligger på omkring 8–9 minusgrader under morgonen och håller sig fortsatt låg under dagen. Det kan vara halt på mindre vägar och gångbanor.
Trafiken flyter i stort sett på normalt i kommunen, men kylan kan påverka framkomligheten lokalt. Inga större störningar har rapporterats i nuläget.
Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell under morgonen. Resenärer uppmanas dock att vara ute i god tid med tanke på väderläget.
Polisen och räddningstjänsten har inte rapporterat om några större blåljushändelser i kommunen under natten.
Nyheter Pendeltågstrafiken påverkas i helgen av omfattande banarbeten. Från natten mot lördag stoppas pendeltågen på delar av sträckan, vilket får konsekvenser för resenärer vid Märsta och Rosersberg station.
Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.
Nyheter Ingress: PRO:s årliga prisundersökning av matkassar visar fortsatt stora skillnader i matpriser runt om i landet. I årets kartläggning deltog dock inga butiker i Sigtuna, Märsta eller Rosersberg.
Politik Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.