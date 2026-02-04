Foto: Mattias Nordahl/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen - 4 februari!

Dagen inleds med klart och kallt väder i Sigtuna kommun. Temperaturen ligger på omkring 8–9 minusgrader under morgonen och håller sig fortsatt låg under dagen. Det kan vara halt på mindre vägar och gångbanor.

Trafiken flyter i stort sett på normalt i kommunen, men kylan kan påverka framkomligheten lokalt. Inga större störningar har rapporterats i nuläget.

Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell under morgonen. Resenärer uppmanas dock att vara ute i god tid med tanke på väderläget.

Polisen och räddningstjänsten har inte rapporterat om några större blåljushändelser i kommunen under natten.

Av redaktion@marsta.nu

Barnmorskor i Märsta gör hembesök efter förlossning

Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.

valet2026

Lokala V-politiker på riksdagslistan

Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.