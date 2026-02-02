Foto: Insändarbild/Ingvar Westlin

Morgonen inleds med −9 grader och klart väder. Väglaget kan vara halt på vissa sträckor, men trafiken flyter på normalt. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell. Det rapporteras om en polisinats i sätunaområdet. märsta.nu återkommer med mer info under förmiddagen.

Lokala V-politiker på riksdagslistan

Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.

Askerson etta på Moderaternas lista

Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.

Fler vapenbrott – narkotikabrotten minskar

Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.

Singelolycka på Bilbyvägen

Nyheter Under kvällen inträffade en singelolycka på Bilbyvägen, väg 915, mellan Bärmö och Sigtuna industriområde. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen.