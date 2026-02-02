Morgonen inleds med −9 grader och klart väder. Väglaget kan vara halt på vissa sträckor, men trafiken flyter på normalt. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell. Det rapporteras om en polisinats i sätunaområdet. märsta.nu återkommer med mer info under förmiddagen.
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.
Nyheter Ingress: PRO:s årliga prisundersökning av matkassar visar fortsatt stora skillnader i matpriser runt om i landet. I årets kartläggning deltog dock inga butiker i Sigtuna, Märsta eller Rosersberg.
Politik Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.
Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.
Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.