Morgonkollen

Morgonkollen - 1 februari!

Morgonen inleds med klart och soligt väder men kylan biter i, med omkring 8 minusgrader. Under dagen håller sig temperaturen fortsatt låg, samtidigt som solen ger ett kallt men ljust vinterväder. Trafiken flyter på utan större störningar i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell. Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.

Av redaktion@marsta.nu

Emma och Lucy vanliga hundnamn i kommunen

Nyheter Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.

Satsning på snabbare klottersanering

Nyheter Arbetet med att hålla kommunen klotterfri ska nu gå snabbare. Genom ett nytt avtal med Vattenfall ansvarar kommunen även för sanering av klotter på deras anläggningar, som exempelvis elskåp.