Morgonkollen - 1 februari!

Morgonen inleds med klart och soligt väder men kylan biter i, med omkring 8 minusgrader. Under dagen håller sig temperaturen fortsatt låg, samtidigt som solen ger ett kallt men ljust vinterväder. Trafiken flyter på utan större störningar i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell. Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.