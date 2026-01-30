Morgonkollen

Morgonkollen – fredag 30 januari

Det är en kall morgon i Sigtuna kommun med omkring –7 grader. Under dagen väntas fortsatt vinterväder med temperaturer strax under noll.

Vägar och gångbanor är hala på flera håll, vilket påverkar framkomligheten. Trafiken flyter i övrigt på utan större störningar. Kollektivtrafiken rullar enligt plan.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.

Av redaktion@marsta.nu
valet2026

Askerson etta på Moderaternas lista

Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.

Fler vapenbrott – narkotikabrotten minskar

Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.

Singelolycka på Bilbyvägen

Nyheter Under kvällen inträffade en singelolycka på Bilbyvägen, väg 915, mellan Bärmö och Sigtuna industriområde. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen.

Axelsson kritisk till visselblåsarfunktionen

Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).