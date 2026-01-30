Morgonkollen – fredag 30 januari

Det är en kall morgon i Sigtuna kommun med omkring –7 grader. Under dagen väntas fortsatt vinterväder med temperaturer strax under noll.

Vägar och gångbanor är hala på flera håll, vilket påverkar framkomligheten. Trafiken flyter i övrigt på utan större störningar. Kollektivtrafiken rullar enligt plan.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.