Morgonkollen - 29 januari!

Det är en kall morgon i Sigtuna kommun med -11 grader och frost på många ytor. Vägarna är hala, särskilt på mindre gator och gångbanor, så bilister och fotgängare uppmanas att vara extra försiktiga.

Kollektivtrafiken rullar i stort sett som vanligt, men resenärer bör räkna med att vissa förseningar kan förekomma på grund av vinterväglag. Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.