Morgonkollen - 28 januari!

Dagen inleds med molnigt vinterväder och minusgrader i Sigtuna, kring -7 till –9 °C. Väglaget är halt på flera ställen, så trafikanter uppmanas till försiktighet. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga större blåljushändelser har rapporterats.

Av redaktion@marsta.nu

Fler vapenbrott – narkotikabrotten minskar

Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.

Singelolycka på Bilbyvägen

Nyheter Under kvällen inträffade en singelolycka på Bilbyvägen, väg 915, mellan Bärmö och Sigtuna industriområde. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen.

Axelsson kritisk till visselblåsarfunktionen

Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).

Emma och Lucy vanliga hundnamn i kommunen

Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.