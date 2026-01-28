Dagen inleds med molnigt vinterväder och minusgrader i Sigtuna, kring -7 till –9 °C. Väglaget är halt på flera ställen, så trafikanter uppmanas till försiktighet. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga större blåljushändelser har rapporterats.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.
Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.
Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Politik Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.
Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.