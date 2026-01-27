Morgonkollen - 27 januari!

Tisdagen börjar med vinterväder i Sigtuna kommun. Temperaturen ligger runt -7 och det är molnigt, med risk för halka på vägar och gångbanor.

Trafiken flyter i stort sett på som vanligt, men det hala väglaget gör att försiktighet krävs, särskilt på mindre vägar. Inga större störningar har rapporterats på E4 eller det lokala vägnätet under morgonen.

Pendeltåg och bussar går enligt tidtabell utan kända störningar i området.

Inga större händelser har rapporterats från polis eller räddningstjänst under natten.