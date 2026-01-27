Tisdagen börjar med vinterväder i Sigtuna kommun. Temperaturen ligger runt -7 och det är molnigt, med risk för halka på vägar och gångbanor.
Trafiken flyter i stort sett på som vanligt, men det hala väglaget gör att försiktighet krävs, särskilt på mindre vägar. Inga större störningar har rapporterats på E4 eller det lokala vägnätet under morgonen.
Pendeltåg och bussar går enligt tidtabell utan kända störningar i området.
Inga större händelser har rapporterats från polis eller räddningstjänst under natten.
Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.
Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Politik Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.
Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.