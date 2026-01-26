Måndagen inleds med kallt vinterväder i Sigtuna kommun. Under morgonen är det minusgrader och växlande molnighet. Temperaturen stiger något under dagen men håller sig fortsatt kring minusstrecket. Det kan vara halt på vägar och gångbanor, särskilt på mindre vägar och i skuggiga partier.
Trafiken flyter på relativt normalt under morgonen utan rapporter om större olyckor eller avstängningar i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell, och det finns i nuläget inga större rapporterade störningar i pendeltågs- eller busstrafiken.
Under natten och tidig morgon har polisen inte rapporterat om några större blåljushändelser i Sigtuna kommun.
Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Politik Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.
Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.
Politik Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.