Morgonkollen - 26 januari!

Måndagen inleds med kallt vinterväder i Sigtuna kommun. Under morgonen är det minusgrader och växlande molnighet. Temperaturen stiger något under dagen men håller sig fortsatt kring minusstrecket. Det kan vara halt på vägar och gångbanor, särskilt på mindre vägar och i skuggiga partier.

Trafiken flyter på relativt normalt under morgonen utan rapporter om större olyckor eller avstängningar i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell, och det finns i nuläget inga större rapporterade störningar i pendeltågs- eller busstrafiken.

Under natten och tidig morgon har polisen inte rapporterat om några större blåljushändelser i Sigtuna kommun.