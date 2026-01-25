Morgonkollen

Morgonkollen - 25 januari!

Söndagen inleds med kallt vinterväder i Märsta och Sigtuna kommun, med temperaturer under nollan och i huvudsak torrt förhållande. Trafiken flyter på normalt utan rapporterade större störningar och kollektivtrafiken går enligt tidtabell. Inga allvarligare blåljushändelser är rapporterade i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu

Axelsson kritisk till visselblåsarfunktionen

Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).

Emma och Lucy vanliga hundnamn i kommunen

Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.

Kommunen vill köpa Stationsgatan 4 i Märsta

Politik Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.

Liberalerna vill flagga för Grönland

Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.