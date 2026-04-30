Morgonkollen 30 april

Morgonkollen - 29 april!

Det är Valborgsmässoafton och firanden pågår runt om i Sigtuna kommun. Vädret är stabilt med fina vårförhållanden, runt 6 grader på morgonen och upp mot cirka 14 grader under dagen med mestadels klart till lätt molnigt.

I trafiken är det lugnt under morgonen, men ökad rörelse väntas under eftermiddagen och kvällen i samband med valborgsfiranden. Framkomligheten kan påverkas lokalt kring firandeplatser i Märsta, Sigtuna och Skepptuna.

Kollektivtrafiken går enligt ordinarie tidtabell, men vissa hållplatser kan få fler resenärer än vanligt under kvällen. Resenärer uppmanas att vara ute i god tid.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen. Räddningstjänst och polis finns i beredskap under kvällen då många samlas utomhus i samband med firandet.