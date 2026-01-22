Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.