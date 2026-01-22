Dagen inleds med kallt vinterväder i Sigtuna kommun, med minusgrader och inslag av moln. Under dagen väntas liknande väderförhållanden. Trafiken flyter i stort sett på normalt, men det kan vara halt på mindre vägar. Kollektivtrafiken rullar utan större störningar och inga större blåljushändelser har rapporterats från natten.
Politik Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.
Nyheter Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.
Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.
Nyheter Det tidigare EXPO-området i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.
Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.