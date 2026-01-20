Morgonkollen
Morgonkollen - 20 januari!
Dagen är kall med temperaturer runt ‑2 till 0 °C och uppehåll. Trafiken flyter normalt och kollektivtrafiken går enligt tidtabell. Inga större blåljushändelser rapporteras.
Politik Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.
Nyheter Efter att ha ökat under drygt ett års tid minskade arbetslösheten i kommunen, om än knappt.
Notiser Morgonkollen 19 januari!
Blåljus Polisen har under söndageftermiddagen en polisinsats i ett villamområde i Steninge:- Ett hus är avspärrat, säger en uppgiftslämnare till märsta.nu.
Notiser Morgonkollen - 18 januari!
Nyheter En vecka efter snökaoset som drog in över kommunen och Arlanda så är det fortsatta problem för resenärer att få sina bagage
Blåljus Under lördagen kontrollerade polisen fordon på Arlandaleden och en person misstänks för rattfylleri.
Blåljus En kraftig smäll hördes i Märsta under fredagskvällen, vilket ledde till att polisen larmades till platsen.
Notiser Morgonkollen 17 jan!
Notiser Arbetet med att hålla kommunen klotterfri ska nu gå snabbare. Genom ett nytt avtal med Vattenfall ansvarar kommunen även för sanering av klotter på deras anläggningar, som exempelvis elskåp.
Nyheter Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.
Notiser Morgonkollen - 16 januari!
Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.
Nyheter Det tidigare EXPO-området i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.
Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.
Notiser Morgonkollen - 15 januari
Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.
Notiser Lokalpolisområde Sollentuna som Sigtuna kommun hör till uppmanar trafikanter att undvika att ge sig ut på vägarna med anledning av det rådande vädret med Gul varning från SMHI.
Blåljus Vägen mellan Måby och Husby är avstängd på grund av olycka med en lastbil.
Blåljus En trafikolycka inträffade på väg 263 i höjd med Erikssund i Sigtuna kommun. En personbil körde in i mitträcket och polisen var på väg till olycksplatsen.
Notiser Morgonkollen - 14 januari
Nyheter En 16-årig flicka döms till sluten ungdomsvård efter att ha skjutit mot en lägenhet i Södertälje i somras. Hon är en av totalt 13 personer som döms för grova vålds- och narkotikabrott kopplade till gängkriminalitet, rapporterar SVT Stockholm.