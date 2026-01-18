Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Dagen börjar med molnigt vinterväder och temperaturer strax runt noll grader. Det finns fortsatt risk för halka på vägar och gångbanor, särskilt under morgontrafiken.

Trafiken rullar i stort sett som vanligt, men vinterväglaget kan påverka framkomligheten på vissa sträckor. Kollektivtrafiken går utan större rapporterade störningar just nu.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller morgonen i kommunen.

Av redaktion@marsta.nu

Satsning på snabbare klottersanering

Notiser Arbetet med att hålla kommunen klotterfri ska nu gå snabbare. Genom ett nytt avtal med Vattenfall ansvarar kommunen även för sanering av klotter på deras anläggningar, som exempelvis elskåp.

Tullverket sätter in sedelhund på Arlanda

Nyheter Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.

Utvisningen av Ayla

Aylas utvisning kan stoppas

Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.

EXTRA

Skepptuna kan få militäranläggning

Nyheter Det tidigare golfområdet i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.

Planering för elbussar vid Märsta bussdepå

Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.

Klartecken för YH-utbildning inom flygteknik

Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.