Morgonkollen - 18 januari!

Dagen börjar med molnigt vinterväder och temperaturer strax runt noll grader. Det finns fortsatt risk för halka på vägar och gångbanor, särskilt under morgontrafiken.

Trafiken rullar i stort sett som vanligt, men vinterväglaget kan påverka framkomligheten på vissa sträckor. Kollektivtrafiken går utan större rapporterade störningar just nu.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller morgonen i kommunen.