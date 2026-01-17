Morgonkollen 17 jan!

Dagen bjuder på mulet vinterväder med temperatur runt nollan. Det finns fortsatt risk för halka på vägar och gångbanor.

Trafiken flyter på, men vinterväglaget kan påverka framkomligheten lokalt. Kollektivtrafiken rullar utan större rapporterade störningar.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.