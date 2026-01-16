Foto: MMS-Bild

Morgonkollen - 16 januari!

Molnigt väder med temperatur runt noll grader och risk för halka på vägar och gångbanor. Trafiken rullar, men vinterväglaget kan ge längre restider. Kollektivtrafiken fungerar i stort sett som vanligt. Polisen uppmanar till försiktighet i trafiken. Inga större blåljushändelser har rapporterats.

Satsning på snabbare klottersanering

Notiser Arbetet med att hålla kommunen klotterfri ska nu gå snabbare. Genom ett nytt avtal med Vattenfall ansvarar kommunen även för sanering av klotter på deras anläggningar, som exempelvis elskåp.

Tullverket sätter in sedelhund på Arlanda

Nyheter Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.

Aylas utvisning kan stoppas

Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.

Skepptuna kan få militäranläggning

Nyheter Det tidigare golfområdet i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.

Planering för elbussar vid Märsta bussdepå

Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.

Klartecken för YH-utbildning inom flygteknik

Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.

Färre laddbara bilar nyregistrerades

Nyheter Andelen elbilar och laddhybrider bland nyregistrerade personbilar minskade i Sigtuna kommun under fjärde kvartalet 2025. Det visar statistik som Newsworthy sammanställt.