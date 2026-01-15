Morgonkollen

Morgonkollen - 15 januari

Dagen inleds med molnigt väder och lätt snö. Temperaturen ligger runt nollgrader och det råder risk för halka på vägar och gångbanor. Trafiken påverkas av vinterväglaget och det finns risk för längre restider. Kollektivtrafiken rullar i nuläget utan större rapporterade störningar. Polisen uppmanar till försiktighet i trafiken. Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller morgonen.

Utvisningen av Ayla

Aylas utvisning kan stoppas

Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.

Skepptuna kan få militäranläggning

Nyheter Det tidigare golfområdet i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.

Planering för elbussar vid Märsta bussdepå

Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.

Klartecken för YH-utbildning inom flygteknik

Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.

Färre laddbara bilar nyregistrerades

Nyheter Andelen elbilar och laddhybrider bland nyregistrerade personbilar minskade i Sigtuna kommun under fjärde kvartalet 2025. Det visar statistik som Newsworthy sammanställt.