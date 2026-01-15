Morgonkollen - 15 januari

Dagen inleds med molnigt väder och lätt snö. Temperaturen ligger runt nollgrader och det råder risk för halka på vägar och gångbanor. Trafiken påverkas av vinterväglaget och det finns risk för längre restider. Kollektivtrafiken rullar i nuläget utan större rapporterade störningar. Polisen uppmanar till försiktighet i trafiken. Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller morgonen.