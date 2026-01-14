Morgonkollen - 14 januari

Dagen inleds med vinterväder i Sigtuna kommun, med kyliga temperaturer och risk för halka på vägar och gångbanor. Trafiken flyter överlag på, men det kan förekomma lokala förseningar till följd av väglaget. Kollektivtrafiken rullar utan större rapporterade störningar under morgonen. Polisen har inga nya större händelser att rapportera från natten.