Dagen inleds med vinterväder i Sigtuna kommun, med kyliga temperaturer och risk för halka på vägar och gångbanor. Trafiken flyter överlag på, men det kan förekomma lokala förseningar till följd av väglaget. Kollektivtrafiken rullar utan större rapporterade störningar under morgonen. Polisen har inga nya större händelser att rapportera från natten.
Nyheter En 16-årig flicka döms till sluten ungdomsvård efter att ha skjutit mot en lägenhet i Södertälje i somras. Hon är en av totalt 13 personer som döms för grova vålds- och narkotikabrott kopplade till gängkriminalitet, rapporterar SVT Stockholm.
Notiser Region Stockholm satsar 15 miljoner kronor på att stärka beroendevården för unga under 2026. En del av stödet går till Mini Maria Märsta/Sigtuna, som är en av de lokala mottagningar i länet som får ökade resurser.
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.