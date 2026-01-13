Morgonkollen - 13 januari!

Det är molnigt väder i Sigtuna kommun med temperaturer runt 0–2 plusgrader. Det kan fortfarande vara halt på vissa vägar, främst i skuggiga partier.

Trafiken flyter på utan större störningar och kollektivtrafiken går i stort enligt tidtabell, även om mindre förseningar kan förekomma.

Under natten brann det på Arlanda. Läs mer om det här.