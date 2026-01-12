12 jan kl. 14:35
Blåljus En kvinna i 80-årsåldern i Sigtuna kontaktades under måndagen av en person som utgav sig för att vara hantverkare och påstod att det fanns flera fel i hennes bostad.
12 jan kl. 11:38
Notiser Region Stockholm satsar 15 miljoner kronor på att stärka beroendevården för unga under 2026. En del av stödet går till Mini Maria Märsta/Sigtuna, som är en av de lokala mottagningar i länet som får ökade resurser.
12 jan kl. 10:52
Blåljus En trafikolycka inträffade på E4 under måndagsmorgonen, strax söder om trafikplats Brunnby vid bron över sjön Valloxen.
11 jan kl. 07:12
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.
11 jan kl. 07:03
Blåljus Sedan klockan 18 på lördagskvällen pågick en polisinsats mot flera fall av bedrägeriförsök och rån riktade mot äldre personer i Stockholms län, enligt polisen.
11 jan kl. 07:01
Nyheter Andelen elbilar och laddhybrider bland nyregistrerade personbilar minskade i Sigtuna kommun under fjärde kvartalet 2025. Det visar statistik som Newsworthy sammanställt.
11 jan kl. 06:26
Notiser Morgonkollen - 11 januari!
10 jan kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 10 januari!
9 jan kl. 07:28
Ung & Student Ungdomar i Sigtuna kommun som är födda 2008 börjar nu få sina mönstringsunderlag utskickade från Plikt- och prövningsverket.
9 jan kl. 07:24
Nyheter Det är fortsatt störningar i kollektivtrafiken i stora delar av länet på grund av snö och vinterväglag. Bussar har svårt att ta sig fram på flera håll och även pendeltågstrafiken påverkas.
9 jan kl. 07:09
Ung & Student Allt fler elever klarar gymnasiet och tar en examen inom fyra år.
9 jan kl. 06:19
Notiser Morgonkollen – 9 januari
8 jan kl. 20:02
Blåljus En brand uppstod i ett flygplan på Arlanda flygplats under torsdagseftermiddagen. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen och kunde snabbt släcka branden. Ingen person skadades.
8 jan kl. 17:18
Nyheter Sigtuna kommun är en av fyra kommuner som väntas ta mer ansvar för migration till EU i samband med den nya Migrations- och asylpakten.
8 jan kl. 07:38
Nyheter Det råder stora störningar i buss och tågtrafik denna morgon på grund av snön som fallit.
8 jan kl. 05:56
Notiser Morgonkollen - 8 januari!
7 jan kl. 16:59
Blåljus En trafikolycka med flera fordon inträffade på väg 263 norr om Sigtuna. Olyckan skedde på sträckan mellan Haga och Sigtuna och påverkade trafiken i båda riktningarna.
7 jan kl. 07:44
Notiser Pendeltågstrafiken till och från Märsta påverkas av det rådande vädret. Trafikverket har höjt beredskapsnivån, vilket innebär att tågtrafiken körs med reducerad tidtabell.
7 jan kl. 06:10
Notiser Morgonkollen 7 januari!
6 jan kl. 16:33
Notiser Från och med den 6 januari genomförs en flygbesiktning av elnätet i Uppsala och Märsta. Syftet är att säkra en trygg elleverans till elnätskunderna.
6 jan kl. 15:48
Nyheter SMHI har förlängt varningen för snöfall till att omfatta hela dagen och kvällen.
6 jan kl. 07:29
Nyheter Årsmedeltemperaturen vid mätstationen Stockholm-Arlanda Flygplats låg något över det normala under 2025, enligt preliminära beräkningar.
6 jan kl. 06:25
Notiser Morgonkollen - 6 januari!