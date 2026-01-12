Morgonkollen - 12 januari!

Måndagen inleds med vinterväder i Sigtuna kommun. Vägarna är på flera håll hala, vilket kan påverka morgontrafiken. Trafiken flyter i övrigt på utan större incidenter.

Kollektivtrafiken rullar, men pendeltåg och bussar påverkas fortsatt av glesare trafik till följd av vinterförhållandena. Resenärer bör räkna med längre restider.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.